«Было тяжело и очень тяжело»: бизнесмен Пригожин вернул домой бойцов ЧВК «Вагнер», отслуживших полугодовой контракт

Сегодня, 19:18

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«Было тяжело и очень тяжело»: бизнесмен Пригожин вернул домой бойцов ЧВК «Вагнер», отслуживших полугодовой контракт
Фото из открытых источников

Бизнесмен Евгений Пригожин привез в Карелию четвертую группу бойцов ЧВК «Вагнер», у которых закончился полугодовой контракт. Предприниматель сказал напутственные слова отслужившим в зоне боевых действий «музыкантам».

Евгений Пригожин отметил мужество и героизм каждого «вагнеровца», напомнив, что на поле боя им было очень тяжело. Также бизнесмен призвал бывших заключенных быть аккуратнее в мирной жизни и помнить заповеди. Пригожин иронично заметил, что для того, чтобы вернуться в ряды ЧВК «Вагнер», не совершать преступления.

«Было тяжело и очень тяжело. Сейчас все приедете домой. Кто-то, кому ехать некуда, или есть сомнения, — ребята сняли гостиницу, вам выдали книжечку, которую вы посмотрели», —говорится в опубликованном пресс-службой копании «Конкорд» заявлении бизнесмена.

Напомним, ранее Пригожин вернул домой еще 60 бойцов ЧВК «Вагнер», которые отработали контракт и защитили родную страну.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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