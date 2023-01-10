Пригожин рассказал о попытках в СМИ запретить упоминание ЧВК «Вагнер»

В Кремле сделали заявление по поводу закрытия границ для военнообязанных в 2023 году
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Средства массовой информации ведут активную работу по преуменьшению заслуг ЧВК «Вагнер» в спецоперации на Украине. Об этом заявил российский предприниматель Евгений Пригожин.
Он пояснил, что пресса намеренно избегает упоминаний о бойцах, присуждая их успехи на фронте посторонним лицам. Бизнесмен уверен, что СМИ задались целью добиться полного запрета на использование словосочетания «ЧВК "Вагнер"». Таким образом у «музыкантов» постоянно отбирают победу, возмутился Пригожин.
Ранее Пригожин высказался о критике в адрес бойцов ЧВК «Вагнер» со стороны ботов. Он посоветовал оценить ситуацию позже, напомнив, что «цыплят по осени считают».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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