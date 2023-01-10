Пригожин рассказал о попытках в СМИ запретить упоминание ЧВК «Вагнер»

Сегодня, 17:33

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Пригожин рассказал о попытках в СМИ запретить упоминание ЧВК «Вагнер»
Фото из открытых источников

Средства массовой информации ведут активную работу по преуменьшению заслуг ЧВК «Вагнер» в спецоперации на Украине. Об этом заявил российский предприниматель Евгений Пригожин.

Он пояснил, что пресса намеренно избегает упоминаний о бойцах, присуждая их успехи на фронте посторонним лицам. Бизнесмен уверен, что СМИ задались целью добиться полного запрета на использование словосочетания «ЧВК "Вагнер"». Таким образом у «музыкантов» постоянно отбирают победу, возмутился Пригожин.

«Призываю поддержать парней, которым тяжело на фронте, и в комментариях упоминать то, что они есть и они выполняют свою тяжелую работу для того, чтобы россияне спали спокойно», — передает его слова пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее Пригожин высказался о критике в адрес бойцов ЧВК «Вагнер» со стороны ботов. Он посоветовал оценить ситуацию позже, напомнив, что «цыплят по осени считают».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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