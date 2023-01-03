«Я неоднократно уже просил и еще раз попрошу»: Пригожин призвал военкоров не давать преждевременной информации о взятии Соледара

Бойцы ЧВК «Вагнер» близки к взятию Соледара, заявил петербургский предприниматель Евгений Пригожин, комментируя информацию в СМИ о боях в Бахмутском районе ДНР.

Он обратился к военным корреспондентами с просьбой не давать преждевременной информацию об итогах наступления в той или иной горячей точке на Украине. По его словам, публикация таких данных приводит к потерям среди бойцов.

«Да, бойцы ЧВК «Вагнер» и исключительно бойцы ЧВК «Вагнер» близки к взятию Соледара. Но любая преждевременная информация вредит наступлению. И невзвешенные заявления, публикуемые в СМИ, приводят к дополнительным потерям среди наших подразделений. Как только у нас будет информация, которую можно разместить в СМИ, мы обязательно с вами поделимся. А после окончательного взятия Соледара немедленно вас об этом известим», – подчеркнул Пригожин, слова которого приводит пресс-служба компании «Конкорд».

Бизнесмен ранее прокомментировал прогнозы заместителя главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева на 2023 год.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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