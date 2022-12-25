Журнал «Эксперт» назвал Пригожина одним из лидеров рейтингов, посвященных СВО

Сегодня, 15:51

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Журнал «Эксперт» назвал Пригожина одним из лидеров рейтингов, посвященных СВО
Фото из открытых источников

Анализ, проведенный журналистами показал, что пользователи интернета голосуют по теме СВО за тех лиц, которые не только комментировали происходящие события, но и проявляли не медийную, а настоящую активность.

Авторы просмотрели голосования в разных соцсетях. Независимо от площадки, первое место многие россияне отдавали Евгению Пригожину. В опросах основатель ЧВК «Вагнер» набрал от 36 до 54%, в зависимости от платформы.

Также в рейтингах высокие позиции заняли два политика – первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко и первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. Они активно участвуют в волонтерских программах.

Стоит отметить, что рейтинг некоторых личностей, связанных с СВО, резко упал. Так, свое постоянное лидерство в военных и политических рейтингах потерял глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Кроме того, в опросах нет представителей партий КПРФ и ЛДПР. Не упомянут и известный Захар Прилепин. Зато в рейтингах появился Игорь Стрелков.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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