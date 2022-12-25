Приобрел себе новую гостиницу на Донбассе: в какой землянке Пригожин встречался с бойцами

Сегодня, 16:47

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Приобрел себе новую гостиницу на Донбассе: в какой землянке Пригожин встречался с бойцами
Фото из открытых источников

Военный корреспондент и блогер Владлен Татарский показал, как выглядит блиндаж, в котором недавно побывал бизнесмен Евгений Пригожин во время поездки на Донбасс.

В Telegram он опубликовал фотографию укрепления, где предприниматель встречался с русскими бойцами. Татарский заявил, что Пригожин «купил новую гостиницу».

«Пригожин приобрел себе новую гостиницу на Донбассе.

Та самая землянка из недавнего видео», – подписал Татарский фотографию.

Ранее в этом блиндаже бизнесмен, которого называют создателем ЧВК «Вагнер», встретился с русскими бойцами. Он расспросил мужчин об условиях на передовой. Также предприниматель отметил, что проблемы бойцов плохо слышны «в теплом кабинете» и выразил надежду, что все они будут решены.

До поездки Пригожина на передовую в Сети появилось видеообращение русских бойцов к Генштабу ВС РФ. Они пожаловались на нехватку снарядов на Бахмутском направлении, где продолжаются наиболее напряженные бои.

Бахмут, как логистический центр и ключевое звено обороны, и близлежащий Соледар высоко ценятся украинским военно-политически руководством, поэтому сюда подвозят доступные резервы взамен истощенных подразделений. Киев перебрасывает в данный район технику и вооружение с целью удержать занимаемые позиции и не допустить прорыва русских сил в сторону Краматорска и Славянска.

Несмотря на усилия командования, ВСУ несут здесь большие потери. Различные источники сообщают, что потери националистов исчисляются сотнями убитых и раненых в день.

В то же время «вагнеровцы» планомерно продвигаются к городам, занятым украинской армией. На днях штурмовики выбили противника из здания школы в поселении Бахмутское, которое вплотную прилегает к Соледару. Продолжаются бои за населенные пункты Опытное и Клещеевка, расположенные южнее Бахмута.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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