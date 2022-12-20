Военный эксперт Дандыкин объяснил, как ЧВК «Вагнер» открыли возможность для нового наступления в СВО

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В настоящее время наиболее боеспособные силы ВСУ сконцентрированы у города Бахмут, который они обороняют от штурмовиков ЧВК «Вагнер». Это открывает возможность российским силам для наступления на остальных направлениях, считает военный эксперт Василий Дандыкин.
Среди украинских военных происходящее в Донбассе получило прозвище «Бахмутской мясорубки» — потери ВСУ там огромны, и киевское командование вынуждено непрерывно бросать в бой новые резервы, чтобы не допустить сдачи важнейшего логистического пункта на территории ДНР. Соответственно, добровольцы из ЧВК «Вагнер» выиграли для Москвы время, чтобы сформировать ударные силы, подтянуть резервы, и тщательно проанализировать вражеские действия.
Напомним, ранее штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» в течение нескольких месяцев упорно пробивались через эшелонированную оборону в окрестностях Бахмута, занимая один за другим небольшие населенные пункты, превращенные украинской армией в долговременные огневые позиции. В настоящее время «музыканты» смогли войти на окраины города — огромные резервы не помогли ВСУ удержать ряд ключевых позиций.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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