В настоящее время наиболее боеспособные силы ВСУ сконцентрированы у города Бахмут, который они обороняют от штурмовиков ЧВК «Вагнер». Это открывает возможность российским силам для наступления на остальных направлениях, считает военный эксперт Василий Дандыкин.

«Бахмутское направление, где действует ЧВК «Вагнер», сейчас является одним из наиболее важных. Украинское командование превратило город в мощнейший укрепрайон, и его потеря станет серьезным ударом для Киева. А это так или иначе произойдет, — уверен Дандыкин. — «Оркестранты» вынудили врага перебросить на данный участок фронта большое количество частей, где их методично перемалывают».

Среди украинских военных происходящее в Донбассе получило прозвище «Бахмутской мясорубки» — потери ВСУ там огромны, и киевское командование вынуждено непрерывно бросать в бой новые резервы, чтобы не допустить сдачи важнейшего логистического пункта на территории ДНР. Соответственно, добровольцы из ЧВК «Вагнер» выиграли для Москвы время, чтобы сформировать ударные силы, подтянуть резервы, и тщательно проанализировать вражеские действия.

«Появилась возможность исправить некоторые прошлые упущения и начать продвигаться вперед, в первую очередь в Запорожье и районе Херсона. Нужно освободить эти регионы. Выбор периода, к слову, тоже важен. Например, впереди зима, а помощь Генерала Мороза никогда не повредит», — отметил Дандыкин.

Напомним, ранее штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» в течение нескольких месяцев упорно пробивались через эшелонированную оборону в окрестностях Бахмута, занимая один за другим небольшие населенные пункты, превращенные украинской армией в долговременные огневые позиции. В настоящее время «музыканты» смогли войти на окраины города — огромные резервы не помогли ВСУ удержать ряд ключевых позиций.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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