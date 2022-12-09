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Штурмовики ЧВК «Вагнер» продолжают перемалывать украинскую армию на окраинах города Бахмут, где сейчас ведутся ожесточенные бои. Об этом рассказал военный писатель Алексей Суконкин.
По его словам, столкновения в данном населенном пункте и его окрестностях стали все чаще освещаться в западных изданиях, которые сообщают о колоссальных потерях ВСУ на данном участке фронта. Каждый день украинцы теряют около 600 бойцов убитыми.
Он также подчеркнул, что «музыканты» продвигаются без суеты, методично уничтожая силы противника. Грамотные действия «оркестра» помогают избегать неоправданного риска.
Накануне стало известно об окончательной зачистке поселка Яковлевка от украинских формирований. В населенный пункт зашли подразделения второго эшелона. Данный успех открыл «вагнеровцам» путь на Соледар.
В настоящее время бои за Бахмут являются наиболее горячей точкой в противостоянии союзных сил с украинскими националистами. ВСУ всеми силами пытаются сохранить свои позиции в городе, поскольку потеря населенного пункта даст возможность российским подразделениям выйти к Славянску и Краматорску и ускорить освобождение всего Донбасса.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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