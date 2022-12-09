Писатель Суконкин рассказал об успехах ЧВК «Вагнер» в «Бахмутской мясорубке»

Штурмовики ЧВК «Вагнер» продолжают перемалывать украинскую армию на окраинах города Бахмут, где сейчас ведутся ожесточенные бои. Об этом рассказал военный писатель Алексей Суконкин.

По его словам, столкновения в данном населенном пункте и его окрестностях стали все чаще освещаться в западных изданиях, которые сообщают о колоссальных потерях ВСУ на данном участке фронта. Каждый день украинцы теряют около 600 бойцов убитыми.

«Желание удержать этот рубеж заставляет командование ВСУ ежедневно восполнять эти потери, направляя в “Бахмутскую мясорубку” все новых и новых людей. При этом появились сообщения о начале отвода из Бахмута некоторых бригад, полностью утративших боеспособность. Нажим со стороны ЧВК “Вагнер” и приданных компании частей становится невыносимым, из-за чего ВСУ лихорадочно оборудуют новые рубежи обороны, на которые, уже нет сомнения, они будут выдавлены», — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что «музыканты» продвигаются без суеты, методично уничтожая силы противника. Грамотные действия «оркестра» помогают избегать неоправданного риска.

«Вот, к примеру, Яковлевку взяли. Вошли, методично, дом за домом, зачистили. Командование ЧВК заняло очень правильную позицию, не спеша сообщать об освобождении того или иного населенного пункта — выбили, зачистили, обеспечили удержание и оборону, продвинулись дальше. Тогда можно и сообщить об успехе», — подытожил Суконкин.

Накануне стало известно об окончательной зачистке поселка Яковлевка от украинских формирований. В населенный пункт зашли подразделения второго эшелона. Данный успех открыл «вагнеровцам» путь на Соледар.

В настоящее время бои за Бахмут являются наиболее горячей точкой в противостоянии союзных сил с украинскими националистами. ВСУ всеми силами пытаются сохранить свои позиции в городе, поскольку потеря населенного пункта даст возможность российским подразделениям выйти к Славянску и Краматорску и ускорить освобождение всего Донбасса.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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