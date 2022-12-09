Писатель Суконкин рассказал об успехах ЧВК «Вагнер» в «Бахмутской мясорубке»

Сегодня, 12:17

0

Image 16+
Писатель Суконкин рассказал об успехах ЧВК «Вагнер» в «Бахмутской мясорубке»
Фото из открытых источников

Штурмовики ЧВК «Вагнер» продолжают перемалывать украинскую армию на окраинах города Бахмут, где сейчас ведутся ожесточенные бои. Об этом рассказал военный писатель Алексей Суконкин.

По его словам, столкновения в данном населенном пункте и его окрестностях стали все чаще освещаться в западных изданиях, которые сообщают о колоссальных потерях ВСУ на данном участке фронта. Каждый день украинцы теряют около 600 бойцов убитыми.

«Желание удержать этот рубеж заставляет командование ВСУ ежедневно восполнять эти потери, направляя в “Бахмутскую мясорубку” все новых и новых людей. При этом появились сообщения о начале отвода из Бахмута некоторых бригад, полностью утративших боеспособность. Нажим со стороны ЧВК “Вагнер” и приданных компании частей становится невыносимым, из-за чего ВСУ лихорадочно оборудуют новые рубежи обороны, на которые, уже нет сомнения, они будут выдавлены», — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что «музыканты» продвигаются без суеты, методично уничтожая силы противника. Грамотные действия «оркестра» помогают избегать неоправданного риска.

«Вот, к примеру, Яковлевку взяли. Вошли, методично, дом за домом, зачистили. Командование ЧВК заняло очень правильную позицию, не спеша сообщать об освобождении того или иного населенного пункта — выбили, зачистили, обеспечили удержание и оборону, продвинулись дальше. Тогда можно и сообщить об успехе», — подытожил Суконкин.

Накануне стало известно об окончательной зачистке поселка Яковлевка от украинских формирований. В населенный пункт зашли подразделения второго эшелона. Данный успех открыл «вагнеровцам» путь на Соледар.

В настоящее время бои за Бахмут являются наиболее горячей точкой в противостоянии союзных сил с украинскими националистами. ВСУ всеми силами пытаются сохранить свои позиции в городе, поскольку потеря населенного пункта даст возможность российским подразделениям выйти к Славянску и Краматорску и ускорить освобождение всего Донбасса.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Писатель Суконкин рассказал об успехах ЧВК «Вагнер» в «Бахмутской мясорубке»

Сегодня, 12:17

Кулеба подтвердил серию взрывов утром 16 декабря на Украине

Сегодня, 11:34

В зоне СВО стороны конфликта обменялись серией ударов

9-12-2022, 13:24

«Его вряд ли бы приняли»: Пригожин назвал абсолютно бесполезной поездку Рогозина в зону СВО

3-12-2022, 16:00

ВС Украины развили успех под Червонопоповкой: в районе Кременной активные бои

3-12-2022, 11:14

Леонков: ВС РФ не торопятся и накапливают силы в ожидании зимы

2-12-2022, 15:59

Норин предположил, что специальная военная операция выявила ряд проблем

2-12-2022, 13:49

Военнослужащие ВС из РФ научились оперативно реагировать на атаки дронов ВСУ

30-11-2022, 08:39

Военный эксперт Кнутов обозначил ключевые точки СВО

28-11-2022, 13:29

Ходаковский проинформировал о ситуации на СВО с солдатами

27-11-2022, 11:54

Генерал Болдырев: Военная спецоперация в Украине в ближайшие полгода не завершится

26-11-2022, 17:14

Мобилизованные из Новосибирска оказались на передовой в нечеловеческих условиях

25-11-2022, 09:24

Военный эксперт Кнутов считает освобождение ДНР главной задачей армии России

22-11-2022, 12:14

ВС Украины не прекращают наступательные операции в СВО на Краснолиманском направлении

13-11-2022, 11:19

Евгений Пригожин вспомнил, как Трошев с бойцами ЧВК «Вагнер» прорвал блокаду Дейр эз-Зора

3-11-2022, 22:32

В ночь на 2 ноября прогремели мощные взрывы в Днепропетровской и Полтавской областях

2-11-2022, 09:39

«ЧВК "Вагнер" продвигается на 100–200 метров в день»: Пригожин рассказал о ситуации под Бахмутом

31-10-2022, 17:52

Командующий ЦВО генерал Лапин отстранен на фоне заявления Евгения Пригожина

29-10-2022, 18:44

Власти Белгородской области выступили против возведения «Линии Вагнера»

22-10-2022, 16:32

«Вагнер» не отступает и ведет наступательные бои: военкор Астрахань в эфире Первого канала

21-10-2022, 18:21

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

«63.ru»: чем помогут власти семьям самарских мобилизованных, погибших на фронте

«63.ru»: чем помогут власти семьям самарских мобилизованных, погибших на фронте

Вчера, 17:34

0

О том, какую помощь могут оказать в Самарской области семьям мобилизованных, погибших на фронте, рассказал портал...

Подробнее
Доброволец Александр с Урала погиб спустя две недели после отправки в зону СВО

Доброволец Александр с Урала погиб спустя две недели после отправки в зону СВО

Вчера, 14:14

0

Доброволец Александр Новиков из Урала погиб на фронте спустя две недели после отправки. О его гибели рассказывает...

Подробнее
В Первоуральске простятся с погибшим мобилизованным 31-летним Андреем Печенкиным

В Первоуральске простятся с погибшим мобилизованным 31-летним Андреем Печенкиным

Сегодня, 14:04

0

31-летний мобилизованный Андрей Печенкин из Первоуральска 16 декабря будет похоронен на местном кладбище. Он погиб в...

Подробнее
Жены добровольцев из Башкирии пытаются вернуть бойцов из СВО

Жены добровольцев из Башкирии пытаются вернуть бойцов из СВО

Сегодня, 07:54

0

Добровольцев из Башкирии не отпускают домой, хотя их контракты уже истекли.Об этом рассказали женщины изданию UFA1.RU,...

Подробнее
ВС из России нанесли ракетный удар по зданию областной администрации в Херсоне

ВС из России нанесли ракетный удар по зданию областной администрации в Херсоне

14-12-2022, 19:09

0

Украинские власти сообщили о том, что ВС РФ ударили артиллерией по зданию херсонской администрации. В результате этого...

Подробнее
E1.RU: пенсионерка Люмира, потерявшая сына в Афганистане, готовит пельмени для участников СВО

E1.RU: пенсионерка Люмира, потерявшая сына в Афганистане, готовит пельмени для участников СВО

Вчера, 08:09

0

Люмира Синельникова из Басьяновского Свердловской области помогает бойцам «военной спецоперации». Она готовит для них...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Bloomberg: Китай встревожил мир изменением отношения к COVID-19

Bloomberg: Китай встревожил мир изменением отношения к COVID-19

14-12-2022, 13:04

0

В Китае снова распространяется COVID-19 и в этой стране отказались от политики нулевой толерантности к коронавирусу....

Подробнее
Алиханов опасается, что Литва может полностью запретить транзит в Калининградскую область

Алиханов опасается, что Литва может полностью запретить транзит в Калининградскую область

14-12-2022, 10:04

0

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов допускает, что правительство Литвы может полностью запретить транзит...

Подробнее
Преподавателя уральского колледжа осудят за дискредитацию армии ВС из РФ

Преподавателя уральского колледжа осудят за дискредитацию армии ВС из РФ

Вчера, 13:39

0

В суде за дискредитацию армии оказался преподаватель Первоуральского металлургического колледжа Артем Изгагин. На него...

Подробнее
Стешин спрогнозировал дату начала наступления ВС из РФ в Донбассе

Стешин спрогнозировал дату начала наступления ВС из РФ в Донбассе

Вчера, 18:24

0

Военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин рассказал о том, что новое наступление на территории Украины в рамках...

Подробнее