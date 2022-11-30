«Его вряд ли бы приняли»: Пригожин назвал абсолютно бесполезной поездку Рогозина в зону СВО

Сегодня, 16:00

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«Его вряд ли бы приняли»: Пригожин назвал абсолютно бесполезной поездку Рогозина в зону СВО
Фото из открытых источников

Российский предприниматель Евгений Пригожин, отвечая на вопрос редакции ИА REX, прокомментировал информацию о том, что Дмитрий Рогозин нередко посещал Донбасс и якобы проводил там встречи с бойцами ЧВК «Вагнер». Бизнесмен выразил уверенность в том, что экс-главу «Роскосмоса» вряд ли бы приняли.

Пригожин объяснил, что бойцы ЧВК «Вагнер» находятся на фронте рядом с противником, поэтому «проверяющие» туда не ездят, даже с целью пиара. Также бизнесмен заявил, что считает такие поездки крайне бесполезными.

«Кроме того, я хорошо знаком с корпоративным духом ЧВК «Вагнер», собственно говоря, его сам и формирую. Думаю, что если бы он попытался с кем-то из вагнеровцев встретиться, то его вряд ли бы приняли. В принципе, подразделения ЧВК «Вагнер» достаточно хорошо подготовлены и внимательно отслеживают в прицелы представителей НАТО. Поэтому если бы человек в натовской одежде приблизился к позициям ЧВК «Вагнер», то думаю, мы отправили бы его в пластиковом мешке для опознания», - пояснил предприниматель, его слова приводит пресс-служба компании «Конкорд».

Рогозин до этого подвергся насмешкам в Сети после опубликованных фото, где он «воюет» в Донбассе в боевой одежде стран НАТО.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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