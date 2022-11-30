«Его вряд ли бы приняли»: Пригожин назвал абсолютно бесполезной поездку Рогозина в зону СВО

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Российский предприниматель Евгений Пригожин, отвечая на вопрос редакции ИА REX, прокомментировал информацию о том, что Дмитрий Рогозин нередко посещал Донбасс и якобы проводил там встречи с бойцами ЧВК «Вагнер». Бизнесмен выразил уверенность в том, что экс-главу «Роскосмоса» вряд ли бы приняли.
Пригожин объяснил, что бойцы ЧВК «Вагнер» находятся на фронте рядом с противником, поэтому «проверяющие» туда не ездят, даже с целью пиара. Также бизнесмен заявил, что считает такие поездки крайне бесполезными.
Рогозин до этого подвергся насмешкам в Сети после опубликованных фото, где он «воюет» в Донбассе в боевой одежде стран НАТО.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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