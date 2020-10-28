Обнародована переписка в родительском чате, за которую убили волгоградца

Переписку в родительском чате, из-за которой забили до смерти отца-одиночку, опубликовали СМИ.

Всю переписку, после которой в Волгограде был избит до смерти отец-одиночка, выложило в Сеть издание «Волгоград онлайн ».

Исходя из этой переписки, разгорелась ссора между родителями из-за того, что было ограничено время на выполнение домашнего задания по русскому языку. Школьникам необходимо было выполнить его за несколько часов. Родители, узнав об слишком сжатых, по их мнению, сроках, начали спрашивать, как быть, если кто-то не сможет вложиться в это время.

Одна из родительниц заявила, что ее дочь перешлет всем пароли, открывающие доступ к заданию, а выполнить они его смогут «по дороге в школу или на перемене». Также женщина заявила, что все должны войти в положение учительницы, которая, находясь на больничном, все еще дает детям домашнее задание, беспокоясь о процессе обучения.

«Вопросы надо решать, а не сопли жевать», - написал на все эти словестные тирады волгоградец.

И эта формулировка разозлила женщину, восхвалявшую учительницу. Она написала о том, чем должны заниматься настоящие мужчины, на что в ответ услышала обвинение в лизоблюдстве.

«Ты что, бессмертный? Такое мне писать», — ответила ему женщина.

«Вы мне угрожаете?» — спросил он.

Далее к перепалке присоединился муж женщины, пригрозив отцу-одиночке «найти его, где бы он ни был».

«Где бы ни был, я все равно тебя найду! И вот заранее тебе скажу — ты можешь заранее уже взять больничный!» — сказал он в аудиосообщении.

Информация об этой ссоре всплыла после того, как в одном из отделений банка Волгограда жесткого избили мужчину. По одной из версий, сестра нападавшего попросила разобраться с обидчиком, который ее оскорбил. Пострадавший же скончался в больнице, а избивший его мужчина задержан.