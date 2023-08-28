МК: жительница Пскова перепутала атаку дронов с катанием байкеров под окнами

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Псков впервые с начала «военной спецоперации» РФ на территории Украины атаковали дронами.
Местная жительница рассказала «МК» о том, что ей довелось пережить минувшей ночью.
По слова женщины, звуки, похожие на езду мотоциклов, она услышала около 23:30.
«Мы сначала не поняли, что это такое. Вышли на балкон, посмотрели, подумали, что это катаются какие-то байкеры под окнами. После того, как прогремели взрывы, начались звуки, похожие на автоматную очередь. Потом снова взрывы, потом автоматная очередь», — рассказала женщина.
Продолжалось все это довольно долго. При этом слышать звуки могли жители центра Пскова и те, кто живет вблизи аэропорта. А вот в Запсковье ничего не слышали, но с многоэтажек было видно зарево.
Собеседница издания отметила, что к утру стало тихо. Днем она видела подростков, которые ездили в район аэропорта на велосипедах, чтобы увидеть, что там произошло. Но на подъезде к аэродрому стоит полиция, и она не пропускает никого, кроме тех, кто там работает.
Напомним, минувшей ночью по аэродрому в Пскове ударили дроны. Есть информация о том, что по меньшей мере четыре военно-транспортные самолета повреждены.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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