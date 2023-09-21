Под Ростовом боец ЧВК «Вагнер» едва не убил и изнасиловал товарища

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Под Ростовом бывший вагнеровец изнасиловал товарища, пырнув перед этим его ножом. Об этом сообщает издание «DonDay», ссылаясь на свои источники.
43-летний мужчина некоторое время назад ушел на СВО прямо из стен колонии после того, как его завербовали в ряды ЧВК «Вагнер». Спустя полгода нахождения на фронте в очаге боевых действий, бывший сиделец оказался в Гуково, что в Ростовской области.
В один из августовских дней он с товарищем распивали горячительные напитки. В процессе между ними завязалась словесная перепалка, вскоре окончившаяся поножовщиной. Бывший «вагнеровец» схватил со стола нож и несколько раз пырнул им собутыльника в спину.
Когда раненый упал на пол, преступник стащил с него штаны, после чего изнасиловал его в грубой и извращенной форме, использовав для этого веник.
В настоящее время злоумышленника задержали и открыли в отношении него уголовное производство сразу по нескольким статьям УК: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» и «Изнасилование». В настоящее время проводится расследование дела.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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