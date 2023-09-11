В Евпатории найден дрон с надписью «Лорак, спасибо за борт»

В Сети появилось фото с дроном, который упал в Евпатории, и на нем красуется надпись «Ани Лорак, спасибо за борт». Видео опубликовал Telegram-канал Mash, пишет МК.

Это вызвало волну возмущения у россиян, ведь Ани Лорак после начала «военной спецоперации» хоть и покинула РФ, но потом вернулась и даже планировала несколько концертов.

Сама Ани Лорак в соцсетях заявляла о том, что не оказывала материальной помощи ВСУ. Но она добавила, что помогала украинским семьям, оставшимся без жилья, и детям-сиротам. По словам артистки, ее шокирует то, как много живой информации о ней сейчас распространяется.

Напомним, 14 сентября в Евпатории прогремел мощный взрыв. После этого местные жители начали рассказывать о том, что взорвалось что-то в районе поселка Заозерное, который прилегает к Евпатории. Местные власти и Минобороны России информацию не комментировали.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»