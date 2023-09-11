В Евпатории найден дрон с надписью «Лорак, спасибо за борт»

Сегодня, 15:54

Image 16+
В Евпатории найден дрон с надписью «Лорак, спасибо за борт»
Фото из открытых источников

В Сети появилось фото с дроном, который упал в Евпатории, и  на нем красуется надпись «Ани Лорак, спасибо за борт». Видео опубликовал Telegram-канал Mash, пишет МК.

Это вызвало волну возмущения у россиян, ведь Ани Лорак после начала «военной спецоперации» хоть и покинула РФ, но потом вернулась и даже планировала несколько концертов.

Сама Ани Лорак в соцсетях заявляла о том, что не оказывала материальной помощи ВСУ. Но она добавила, что помогала украинским семьям, оставшимся без жилья, и детям-сиротам. По словам артистки, ее шокирует то, как много  живой информации о ней сейчас распространяется.

Напомним, 14 сентября в Евпатории прогремел мощный взрыв. После этого местные жители начали рассказывать о том, что взорвалось что-то в районе поселка Заозерное, который прилегает к Евпатории. Местные власти и Минобороны России информацию не комментировали.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

В Евпатории найден дрон с надписью «Лорак, спасибо за борт»

Сегодня, 15:54

Парнем, забившим до смерти участника СВО РФ в Екатеринбурге, оказался контрактник

Сегодня, 10:59

В Миассе троих мужчин расстреляли из автомата, привезенного с СВО РФ

11-09-2023, 15:29

Экс-бойца «Вагнера» и участника СВО РФ избили толпой и расстреляли в Батайске

5-09-2023, 10:59

«Mash»: сигнал «Режим» объявлялся в Ленобласти из-за неизвестного объекта в небе

4-09-2023, 13:34

В Москве ограбили народную артистку России Юлию Рутберг

3-09-2023, 09:19

МК: жительница Пскова перепутала атаку дронов с катанием байкеров под окнами

30-08-2023, 14:34

В Калужской области БПЛА попал в резервуар для хранения нефтепродуктов

30-08-2023, 08:04

Рогов сообщил, что ВС Украины ударили по администрации Энергодара

28-08-2023, 11:34

NEWS.RU узнало, какие факты указывают на гибель Пригожина

26-08-2023, 14:34

МК: Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин инсценировал смерть

24-08-2023, 16:39

Политолог РФ Перенджиев высказался о версии с двойником Пригожина в авиакатастрофе

24-08-2023, 15:39

«Такого здесь не видели давно». Что вытворяют школьники в поселке под Петербургом

24-08-2023, 11:19

Диггер показал на фото заполненный водой коллектор Неглинки во время ливня

24-08-2023, 11:04

«МК»: Очевидцы назвали обстоятельства крушения самолета Пригожина 23 августа

24-08-2023, 08:39

МК: Разрушенный БПЛА в Химках дом строили с участием топ-блогера

23-08-2023, 14:49

В Москве неизвестный поджег оборудование между железнодорожными станциями Киевского направления

21-08-2023, 10:09

Ушедший в «Вагнер» убийца-силовик вернулся с СВО и изнасиловал девушку

21-08-2023, 09:29

В Новороссийске горит грузовой терминал, площадь пожара достигла 1,3 тыс. кв.м

18-08-2023, 11:24

Сестра убитого в Екатеринбурге шестилетнего мальчика рассказала, что опекунша била всех детей

18-08-2023, 10:39

Возможно, Вам будет интересно

Военный суд в Екатеринбурге посадил на 5 лет мобилизованного, который лечился в частной клинике

Военный суд в Екатеринбурге посадил на 5 лет мобилизованного, который лечился в частной клинике

14-09-2023, 07:24

0

В Екатеринбурге мобилизованного мужчину приговорили к лишению свободы из-за того, что он лечился в частной клинике....

Подробнее
Уже с сегодняшнего дня: Сбербанк предупредил россиян с денежными сбережениями

Уже с сегодняшнего дня: Сбербанк предупредил россиян с денежными сбережениями

Вчера, 17:39

0

Руководитель Сбербанка Герман Греф предупредил всех, кто хранит свои сбережения в твердой валюте. По словам финансиста,...

Подробнее
«Да есть у нас солярка! По ночам и недолго»: «Утренний юг» рассказал, когда на Кубани появляется дизтопливо

«Да есть у нас солярка! По ночам и недолго»: «Утренний юг» рассказал, когда на Кубани появляется дизтопливо

Вчера, 10:24

0

Ситуация с дизельным топливом в Краснодарском крае с каждым новым днем не улучшается, а становится только хуже. Об этом...

Подробнее
Уралов: Усилением атак ВСУ на Крым ознаменован переход СВО РФ на новый этап

Уралов: Усилением атак ВСУ на Крым ознаменован переход СВО РФ на новый этап

Вчера, 08:59

0

Усиление атак по Крыму прокомментировал политолог Семен Уралов. В беседе с РИА Новости он отметил, что боевые действия...

Подробнее
Власти Самары будут раздавать противогазы на случай ЧП и военных конфликтов

Власти Самары будут раздавать противогазы на случай ЧП и военных конфликтов

14-09-2023, 11:44

0

В Самаре открываются пункты выдачи противогазов на случай военных конфликтов. Об этом сообщают местные СМИ, в том числе...

Подробнее
Какие отели чаще всего выбирают российские туристы

Какие отели чаще всего выбирают российские туристы

14-09-2023, 10:29

0

Россияне очень часто выбирают бюджетные отели внутри страны, а за границей — дорогие. Эксперты в области туризма...

Подробнее

Новости партнеров