В Москве ограбили народную артистку России Юлию Рутберг

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В Москве неизвестные преступники обчистили квартиру народной артистки России Юлии Рутберг. Об этом сообщает Телеграм-канал «Baza». Авторы подчеркивают, что самой звезды «Не родись красивой» на момент совершения преступления дома не было.
Юлия Рутберг в настоящее время находится не в Москве, а на гастролях. Злоумышленники, вероятно, были об этом осведомлены. Они знали, что на выходных дома никого не будет, поэтому тщательно спланировали преступление.
Авторы указывают, что воры взломали замок в квартире Юлии Рутберг на Смоленской-Сенной площади и вынесли из нее крупную сумму денег — два миллиона в рублях, а также 7 тысяч евро.
С заявлением в полицию об ограблении обратился взрослый сын 58-летней актрисы, передает «Пятый канал».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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