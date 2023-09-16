Убийца екатеринбургской байкерши вылетел за границу, несмотря на долг в миллион рублей

19 июля стало известно об исчезновении байкерши Натальи Смышляевой. А утром 20-го числа девушку нашли убитой в ее квартире. За помощь в поимке предполагаемого убийцы Владимира Косинцева объявили награду. Суд арестовал подозреваемого заочно. Мужчина в тот же день покинул Екатеринбург и отправился в Армению.

До этого Косинцев был причислен к лицам с около двадцатью исполнительными листами на общую сумму свыше 1 миллиона рублей. Самое крупное исполнительное производство было начато в конце минувшего года. Тогда Косинцев должен был выплатить 869 тысяч рублей. Другие исполнительные решения по обязанности возврата средств составляют 869 545 рублей.

Близкие Натальи Смышляевой считают, что, если бы приставы ограничили выезд должнику, то он попал бы в руки правоохранителей. Жених погибшей Дмитрий выразил свое недовольство. Он обратил внимание на тот факт, что порой граждан не выпускают из страны из-за штрафов за нарушения. Однако человек с долгами свыше миллиона рублей мог беспрепятственно выехать из страны.

Бывший начальник судебных приставов Татьяна Балыбердина заявила, что все дело в бездействии судебных приставов, которые могут ограничить выезд должника при долге от 30 тысяч рублей, сказала она. Бездействие пристава дало Косинцеву возможность скрыться, заявила Балыбердина.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»