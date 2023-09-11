Парнем, забившим до смерти участника СВО РФ в Екатеринбурге, оказался контрактник

В Екатеринбурге задержан мужчина, избивший до смерти участника «военной спецоперации» Дмитрия Терзя.

Как сообщает E1.RU, Дмитрий Терзя участвовал в боях в Луганской области. Но погиб он в 32-м городке, когда приехал на похороны старшего брата. Избил его до смерти 19-летний военнослужащий Степан Н. и в содеянном он уже сознался.

Как сообщил источник в военном городе, Дмитрий выпил и уснул на лавочке. К нему подошел парень и силой забрал его телефон, после чего начал требовать, чтобы Дмитрий сообщил ему пароли. Так как Дмитрий отказывался это делать, тот начал его избивать.

От полученных травм Дмитрий скончался, а Степана задержали. Сестра погибшего Анна рассказала, что у Дмитрия была разорвана селезенка, переломаны ребра, проткнуто легкое. Медикам из 23-й горбольницы не удалось его спасти.

Оказывается, что Степан недавно заключил контракт с Минобороны и вскоре должен был улетать в зону проведения «военной спецоперации» на территории Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»