Парнем, забившим до смерти участника СВО РФ в Екатеринбурге, оказался контрактник

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В Екатеринбурге задержан мужчина, избивший до смерти участника «военной спецоперации» Дмитрия Терзя.
Как сообщает E1.RU, Дмитрий Терзя участвовал в боях в Луганской области. Но погиб он в 32-м городке, когда приехал на похороны старшего брата. Избил его до смерти 19-летний военнослужащий Степан Н. и в содеянном он уже сознался.
Как сообщил источник в военном городе, Дмитрий выпил и уснул на лавочке. К нему подошел парень и силой забрал его телефон, после чего начал требовать, чтобы Дмитрий сообщил ему пароли. Так как Дмитрий отказывался это делать, тот начал его избивать.
От полученных травм Дмитрий скончался, а Степана задержали. Сестра погибшего Анна рассказала, что у Дмитрия была разорвана селезенка, переломаны ребра, проткнуто легкое. Медикам из 23-й горбольницы не удалось его спасти.
Оказывается, что Степан недавно заключил контракт с Минобороны и вскоре должен был улетать в зону проведения «военной спецоперации» на территории Украины.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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