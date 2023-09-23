В Новочеркасске на свадьбу, гулявшую под песню Сердючки, вызвали полицию

Сегодня, 12:04

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В Новочеркасске на свадьбу, гулявшую под песню Сердючки, вызвали полицию
Фото из открытых источников

В Ростовской области на свадьбу прохожие вызвали полицию из-за звучавшей музыки. Об этом сообщает издание Газета.ru, ссылаясь на Telegram-канал «Это Ростов!».

В Новочеркасске, что в Ростовской области, свадьба местных жителей закончилась скандалом. Все произошло из-за репертуара, который звучал на торжестве. В какой-то момент для танцующих на улице гостей включили песню украинского артиста Андрея Данилко, больше известного как Верка Сердючка.

Звучавшие на всю улицу слова исполнителя «Ще не вмерла Україна» раздосадовали проходившую мимо женщину до такой степени, что она накричала на гулявшую компанию и вдобавок вызвала наряд полиции.

Прибывшие на «место происшествия» полицейские побеседовали с правонарушителями и составили на них протокол.

«Песня Сердючки всё покоя людям не даёт», — заключили в ТГ «Это Ростов!».

От полиции Новочеркасска пока не поступало никаких комментариев.

Напомним, не так давно эта же песня Сердючки спровоцировала увольнение аниматоров одного из аквапарков в Крыму.

Автор текста:
Информационное агентство «Что происходит»

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