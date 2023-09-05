В Миассе троих мужчин расстреляли из автомата, привезенного с СВО РФ

Сегодня, 15:29

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В Миассе троих мужчин расстреляли из автомата, привезенного с СВО РФ
Фото из открытых источников

В Миассе (Челябинская область) трем мужчинам понадобилась госпитализация после конфликта в ночном клубе.

Как сообщает Агентство новостей «Доступ», после конфликта в заведении на улице Свердлова мужчина открыл стрельбу из автомата, привезенного из зоны проведения «военной спецоперации» на территории Украины.

В больницу с травмами ног были доставлены мужчины 20, 28 и 73 лет. Все они являются родственниками. Характер травм, которые получили эти люди, в полиции не уточнили, но источник АН «Доступ» сообщил, что у мужчин огнестрельные ранения. Выстрелы были произведены из автомобиля.

«На розыск автомобиля были ориентированы все наружные службы, в том числе и органы внутренних дел соседних районов. Ситуация была поставлена на контроль руководством областного Главка. ... В результате комплекса мероприятий оперативники уголовного розыска совместно с коллегами из УФСБ установили разыскиваемую машину, а также тех, кто передвигался на ней», – сообщили в полиции.

Были задержаны и доставлены в полицию четверо парней в возрасте от 20 до 22 лет, а оружие, из которого открыли стрельбу, уже изъяли.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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