Экс-бойца «Вагнера» и участника СВО РФ избили толпой и расстреляли в Батайске

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Бывшего бойца ЧВК «Вагнер» Вячеслава К., участвовавшего в «военной спецоперации» на территории Украины, расстреляли в Батайске Ростовской области.
Как сообщает Правда.ру, неизвестные толпой избили участника «военной спецоперации», а потом расстреляли из травматического пистолета. Об этом инциденте написал ТГ-канал «Осторожно, новости».
Родные пострадавшего рассказали, что он несколько раз был в командировках в Африке, а также служил в зоне боевых действий на территории Украины и планировал снова вернуться в зону конфликта. Но его планам не суждено было сбыться.
Вячеслав прогуливался с девушкой в парке и у него завязался конфликт с незнакомым мужчиной. Началась драка и выбежала из кафе толпа. Все набросились на бойца ЧВК, избили его, а потом мужчина, с которым у Вячеслава начался конфликт, достал травматический пистолет и выпустил в него около 12 пуль. Одна из них попала в голову.
Со слов близких пострадавшего, избивавшие во время драки кричали в адрес Вячеслава оскорбления по национальному признаку, так как он русский, и из-за его участия в «военной спецоперации». Сейчас он лечится, а его родные пытаются добиться, чтобы нападавшие понесли наказание.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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