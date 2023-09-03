Экс-бойца «Вагнера» и участника СВО РФ избили толпой и расстреляли в Батайске

Сегодня, 10:59

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Экс-бойца «Вагнера» и участника СВО РФ избили толпой и расстреляли в Батайске
Фото из открытых источников

Бывшего бойца ЧВК «Вагнер» Вячеслава К., участвовавшего в «военной спецоперации» на территории Украины, расстреляли в Батайске Ростовской области.

Как сообщает Правда.ру, неизвестные толпой избили участника «военной спецоперации», а потом расстреляли из травматического пистолета. Об этом инциденте написал ТГ-канал «Осторожно, новости».

Родные пострадавшего рассказали, что он несколько раз был в командировках в Африке, а также служил в зоне боевых действий на территории Украины и планировал снова вернуться в зону конфликта. Но его планам не суждено было сбыться.

Вячеслав прогуливался с девушкой в парке и у него завязался конфликт с незнакомым мужчиной. Началась драка и выбежала из кафе толпа. Все набросились на бойца ЧВК, избили его, а потом мужчина, с которым у Вячеслава начался конфликт, достал травматический пистолет и выпустил в него около 12 пуль. Одна из них попала в голову.

Со слов близких пострадавшего, избивавшие во время драки кричали в адрес Вячеслава оскорбления по национальному признаку, так как он русский, и из-за его участия в «военной спецоперации». Сейчас он лечится, а его родные пытаются добиться, чтобы нападавшие понесли наказание.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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