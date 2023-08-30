«Mash»: сигнал «Режим» объявлялся в Ленобласти из-за неизвестного объекта в небе

Сегодня, 13:34

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«Mash»: сигнал «Режим» объявлялся в Ленобласти из-за неизвестного объекта в небе
Фото из открытых источников

В понедельник, 4 сентября, в первой половине дня в Ленобласти объявлялся сигнал «Режим». Основанием для этого послужило появление неопознанного объекта в воздушном пространстве. Об этом по своим каналам узнал и сообщил Telegram-канал «Mash».

По информации авторов паблика, неизвестный объект был замечен под Петербургом на высоте два километра. Свой полет он совершал со стороны Латвии. Российские службы пытались установить с ним связь. Однако, уже через полчаса после обнаружения неопознанный объект исчез. Подчеркивается, что сделал он это так же неожиданно, как и появился.

Стоит отметить, что сигнал «Режим» подается при появлении в небе страны судна-нарушителя. По сути он обозначает требование о немедленном прекращении нарушения воздушного пространства РФ.

О каком НЛО могла идти речь в данном случае, неизвестно — «Mash» даже намека не оставил.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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