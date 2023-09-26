Россиянин застрял в аэропорту Минска на два месяца без средств к существованию

Сегодня, 11:39

Image 16+
Россиянин застрял в аэропорту Минска на два месяца без средств к существованию
Фото из открытых источников

В Минске два месяца прожил 50-летний россиянин Юрий. Его историю рассказывает портал TourDom, пишет Лента.ру.

Мужчина прилетел в Белоруссию из Москвы и планировал далее совершить путешествие в Турцию. Но из-за превышения норм багажа и отсутствия возможности оплатить перевес его не пустили на рейс.

Поскольку денег заплатить за перевес у Юрия не было, он остался в аэропорту, чтобы дождаться пенсии и потом продолжить свое путешествие в Стамбул. Но прошло уже два месяца, и он до сих пор в Минске, а, точнее, живет в аэропорту белорусской столицы.

Россиянина подкармливают работники аэропорта и церковной лавки, которая функционирует на его территории. Ему также предоставляют ночлег. О мужчине отзываются как о вежливом и спокойном человеке, но при этом отмечают, что он несколько странный.

Мужчина периодически осуществляет произвольные движения руками. К тому же в разговоре турист часто упоминает не совсем обычные события.

Родственников мужчины уже нашли сотрудники МВД. Родные Юрия согласились помочь ему финансово, чтобы он вернулся домой. По их словам, это уже не первый случай, когда он проводит свой отпуск в аэропорту  другой страны.

Автор текста: Анна Лисова
Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

«Известия»: военному эксперту Константину Сивкову подложили под дверь голову свиньи

Вчера, 12:14

В Новочеркасске на свадьбу, гулявшую под песню Сердючки, вызвали полицию

26-09-2023, 12:04

Под Ростовом боец ЧВК «Вагнер» едва не убил и изнасиловал товарища

23-09-2023, 14:04

16-летний подросток задержан за попытку диверсии в Томской области

22-09-2023, 08:34

Украинский беспилотник врезался в систему наблюдения ФСБ в Брянской области

21-09-2023, 14:24

На территории Белгородской области полиция ищет сбежавшего из части военного с автоматом

21-09-2023, 11:59

Убийца екатеринбургской байкерши вылетел за границу, несмотря на долг в миллион рублей

20-09-2023, 17:44

Экс-опер Белоконный в Нижнем Тагиле выступил с последним словом и сделал неожиданное заявление

19-09-2023, 10:29

В Евпатории найден дрон с надписью «Лорак, спасибо за борт»

16-09-2023, 15:54

Парнем, забившим до смерти участника СВО РФ в Екатеринбурге, оказался контрактник

16-09-2023, 10:59

В Миассе троих мужчин расстреляли из автомата, привезенного с СВО РФ

11-09-2023, 15:29

Экс-бойца «Вагнера» и участника СВО РФ избили толпой и расстреляли в Батайске

5-09-2023, 10:59

«Mash»: сигнал «Режим» объявлялся в Ленобласти из-за неизвестного объекта в небе

4-09-2023, 13:34

В Москве ограбили народную артистку России Юлию Рутберг

3-09-2023, 09:19

МК: жительница Пскова перепутала атаку дронов с катанием байкеров под окнами

30-08-2023, 14:34

В Калужской области БПЛА попал в резервуар для хранения нефтепродуктов

30-08-2023, 08:04

Рогов сообщил, что ВС Украины ударили по администрации Энергодара

28-08-2023, 11:34

NEWS.RU узнало, какие факты указывают на гибель Пригожина

26-08-2023, 14:34

МК: Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин инсценировал смерть

24-08-2023, 16:39

Политолог РФ Перенджиев высказался о версии с двойником Пригожина в авиакатастрофе

24-08-2023, 15:39

Новости партнеров