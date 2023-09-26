Россиянин застрял в аэропорту Минска на два месяца без средств к существованию

В Минске два месяца прожил 50-летний россиянин Юрий. Его историю рассказывает портал TourDom, пишет Лента.ру.

Мужчина прилетел в Белоруссию из Москвы и планировал далее совершить путешествие в Турцию. Но из-за превышения норм багажа и отсутствия возможности оплатить перевес его не пустили на рейс.

Поскольку денег заплатить за перевес у Юрия не было, он остался в аэропорту, чтобы дождаться пенсии и потом продолжить свое путешествие в Стамбул. Но прошло уже два месяца, и он до сих пор в Минске, а, точнее, живет в аэропорту белорусской столицы.

Россиянина подкармливают работники аэропорта и церковной лавки, которая функционирует на его территории. Ему также предоставляют ночлег. О мужчине отзываются как о вежливом и спокойном человеке, но при этом отмечают, что он несколько странный.

Мужчина периодически осуществляет произвольные движения руками. К тому же в разговоре турист часто упоминает не совсем обычные события.

Родственников мужчины уже нашли сотрудники МВД. Родные Юрия согласились помочь ему финансово, чтобы он вернулся домой. По их словам, это уже не первый случай, когда он проводит свой отпуск в аэропорту другой страны.

Автор текста: Анна Лисова

Информационное агентство «Что происходит»