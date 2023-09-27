90-летняя жительница Испании ожила спустя 19 часов и снова перестала дышать

Сегодня, 10:19

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90-летняя жительница Испании ожила спустя 19 часов и снова перестала дышать
Фото из открытых источников

90-летняя жительница Испании попала в больницу, где у нее случился сердечный приступ. Попытки реанимировать пациентку не увенчались успехом, и родным сообщили о смерти женщины. Но на следующее утро работник ритуального агентства обнаружил, что пенсионерка дышит и имеет пульс. Не исключено, что это было следствием сердечного спазма, который создал иллюзию жизни.

Ожившую женщину срочно увезли обратно в больницу, где все жизненные показатели снова исчезли. Таким образом, семья пожилой женщины потеряла ее дважды за 19 часов. Родственники были вынуждены переносить намеченную на 20 сентября церемонию прощания. Сейчас полиция выясняет, имела ли место медицинская халатность.

Случаи, когда пожилые люди внезапно оживают после остановки дыхания, вызывают недоумение и удивление. Речь идет о неожиданных и непредсказуемых событиях, которые ставят под сомнение представления о смерти и возможности возвращения к жизни после остановки сердца.

Автор текста: Александр Зуев
Информационное агентство «Что происходит»

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