Рогов сообщил, что ВС Украины ударили по администрации Энергодара

Гора крестов: В Николаевке под Самарой разворотили кладбище ЧВК «Вагнер»
В селе Николаевка Волжского района Самарской области кладбище частной военной компании «Вагнер» равняют с землей. Об...Подробнее
Вооруженные силы Украины атаковали здание военно-гражданской администрации города Энергодара Запорожской области. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщает председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
С его слов, ВСУ ударили беспилотником по зданию, в котором размещена военно-гражданская администрация, около 10 часов утра.
По предварительной информации, обошлось без погибших. Не поступало сведений и о пострадавших.
Сотрудников ВГА Энергодара уже эвакуировали. На месте удара БПЛА работают экстренные службы. Степень разрушений устанавливается.
Напомним, это уже не первый удар украинских беспилотников по администрации Энергодара.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
В селе Николаевка Волжского района Самарской области кладбище частной военной компании «Вагнер» равняют с землей. Об...Подробнее
Таинственная предполагаемая гибель командования ЧВК «Вагнер» при падении самолета в Тверской области продолжает...Подробнее
В эфире программы Владимира Соловьева названы версии возможных причины крушения самолета, которым летел основатель ЧВК...Подробнее
Боец ЧВК «Вагнер» с позывным Бибер, которого Евгений Пригожин оставил в Артемовске, погиб. Об этом сообщает...Подробнее
ЧВК «Вагнер» не будет проводить массовые акции в память о погибшем в авиакатастрофе Евгении Пригожине и Дмитрие Уткине....Подробнее
Большинство тяжких бытовых преступлений совершается гражданами в состоянии алкогольного опьянения. Да и сами любители...Подробнее