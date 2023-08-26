Рогов сообщил, что ВС Украины ударили по администрации Энергодара

Сегодня, 11:34

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Рогов сообщил, что ВС Украины ударили по администрации Энергодара
Фото из открытых источников

Вооруженные силы Украины атаковали здание военно-гражданской администрации города Энергодара Запорожской области. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщает председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

С его слов, ВСУ ударили беспилотником по зданию, в котором размещена военно-гражданская администрация, около 10 часов утра.

По предварительной информации, обошлось без погибших. Не поступало сведений и о пострадавших.

Сотрудников ВГА Энергодара уже эвакуировали. На месте удара БПЛА работают экстренные службы. Степень разрушений устанавливается.

Напомним, это уже не первый удар украинских беспилотников по администрации Энергодара.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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