Рогов сообщил, что ВС Украины ударили по администрации Энергодара

Вооруженные силы Украины атаковали здание военно-гражданской администрации города Энергодара Запорожской области. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщает председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

С его слов, ВСУ ударили беспилотником по зданию, в котором размещена военно-гражданская администрация, около 10 часов утра.

По предварительной информации, обошлось без погибших. Не поступало сведений и о пострадавших.

Сотрудников ВГА Энергодара уже эвакуировали. На месте удара БПЛА работают экстренные службы. Степень разрушений устанавливается.

Напомним, это уже не первый удар украинских беспилотников по администрации Энергодара.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»