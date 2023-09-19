На территории Белгородской области полиция ищет сбежавшего из части военного с автоматом

На территории Белгородской области сотрудники полиции проводят поиски военнослужащего, который сбежал со своей части, вооруженный автоматом. Данную оперативную информацию сообщает издание «Baza».

Младший сержант вооруженных сил Российской Федерации накануне самовольно покинул расположение своей воинской части недалеко от поселка Уразово. Побег младшего сержанта, вооруженного боевым автоматом, произошел днем 20 сентября. Уходя из расположения части, с собой беглец прихватил оружие АК-74 и четыре полных магазина со 120 патронами.

В настоящий момент полицейские проверяют информацию о том, что младший сержант мог воспользоваться для своего побега автомобилем УАЗ. Молодой человек был мобилизован осенью 2022 года в Курской области. 31 августа сообщалось, что в коттеджном поселке Выборгского района Ленобласти оперативники уголовного розыска задержали 31-летнего российского военного, который служил в Пскове и сбежал.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье 337 («Самовольное оставление части или места службы») УК. Об этом сегодня написали журналисты информационного агентства РИА «Воронеж».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»