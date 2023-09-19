Украинский беспилотник врезался в систему наблюдения ФСБ в Брянской области

В Севский район Брянской области прилетел украинский беспилотник и врезался в систему наблюдения «Муром-П» управления ФСБ России по региону, повредив ее при этом. Об этом сегодня сообщило информационное агентство «Регнум».

По данным ИА, это был дрон-камикадзе. Прилетел он со стороны Украины и уже в Севском районе врезался в вышку связи.

«Муром-П» — это довольно новая система наблюдения. В пограничные войска ФСБ она поступила еще в 2018 году. Комплекс способен вести видео-тепловизионное и радиолокационное наблюдение в круглосуточном режиме, а также осуществлять контроль и охрану местности. Особенность его в мобильности - «Муром-П» может быть развернут тремя военными всего лишь за два часа. Кроме того, он способен работать в автоматическом режиме.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»