Украинский беспилотник врезался в систему наблюдения ФСБ в Брянской области

Брянская область оказалась под угрозой ударов новыми ракетами армии ВСУ
Военный эксперт Василий Фатигаров заявил о том, что ракеты, которые появились на вооружении ВСУ, угрожают теперь и...Подробнее
В Севский район Брянской области прилетел украинский беспилотник и врезался в систему наблюдения «Муром-П» управления ФСБ России по региону, повредив ее при этом. Об этом сегодня сообщило информационное агентство «Регнум».
По данным ИА, это был дрон-камикадзе. Прилетел он со стороны Украины и уже в Севском районе врезался в вышку связи.
«Муром-П» — это довольно новая система наблюдения. В пограничные войска ФСБ она поступила еще в 2018 году. Комплекс способен вести видео-тепловизионное и радиолокационное наблюдение в круглосуточном режиме, а также осуществлять контроль и охрану местности. Особенность его в мобильности - «Муром-П» может быть развернут тремя военными всего лишь за два часа. Кроме того, он способен работать в автоматическом режиме.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
Военный эксперт Василий Фатигаров заявил о том, что ракеты, которые появились на вооружении ВСУ, угрожают теперь и...Подробнее
Цены на бензин и дизель растут по всей РФ, и Екатеринбург не стал исключением. Несмотря на то, что власти заявляют о...Подробнее
На руке свердловского вице-губернатора Олега Чемезова были замечены часы Santos de Cartier стоимостью в 4 миллиона. На...Подробнее
Для того чтобы эффективнее противостоять Западу, России нужен военный союз. Об этом заявил учредитель Царьграда...Подробнее
Использование ядерного оружия одной страной повлечет за собой сползание мира к ядерной катастрофе. Такое заявление в...Подробнее
Ожидается, что в ближайшее время в России повысятся пенсионные выплаты. Как сказал пенсионный эксперт Сергей Власов,...Подробнее