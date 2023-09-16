Экс-опер Белоконный в Нижнем Тагиле выступил с последним словом и сделал неожиданное заявление

Бывший опер Руслан Белоконный выступил с последним словом, заявив, что полностью невиновен.

Его дело слушает суд в Нижнем Тагиле, передает E1.ru. Мужчина утверждает, что доказательств его вины нет, а также сказал, что есть свидетели, которые доказывают его невиновность.

Мужчину обвинили в том, что он в 2020 году выдал себя за тагильского хоккейного тренера Алексея Атанасова и сдал за него анализы на наличие алкоголя. Долганов утверждает, что сдавал за себя по требованию начальства, а врачи просто не проверили его личность и вписали в чужую карту.

Дело ограничилось служебной проверкой, поскольку тренер не находился за рулем и даже в случае положительного теста ему ничего не грозило. Но когда у Руслана Белоконного возник конфликт с руководством, то в его отношении возбудили дело по двум статьям, обвинив в фальсификации и превышении служебных полномочий. Его и двух сотрудников, которые возили с ним тренера на освидетельствование, обвинили в сговоре с целью подмены анализов.

Стоит отметить, что Руслан Белоконный является одним из лучших полицейских Урала. Ему удалось раскрыть ряд сложных дел. Самым известным его делом стало раскрытие убийства 16-летнего Чебыкина, на которое он потратил 7 лет, но все же нашел реальных похитителей и убийц.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»