Экс-опер Белоконный в Нижнем Тагиле выступил с последним словом и сделал неожиданное заявление

Сегодня, 10:29

Image 16+
Экс-опер Белоконный в Нижнем Тагиле выступил с последним словом и сделал неожиданное заявление
Экс-опер Руслан Белоконный

Бывший опер Руслан Белоконный выступил с последним словом, заявив, что полностью невиновен.

Его дело слушает суд в Нижнем Тагиле, передает E1.ru. Мужчина утверждает, что доказательств его вины нет, а также сказал, что есть свидетели, которые доказывают его невиновность.

Мужчину обвинили в том, что он в 2020 году выдал себя за тагильского хоккейного тренера Алексея Атанасова и сдал за него анализы на наличие алкоголя. Долганов утверждает, что сдавал за себя по требованию начальства, а врачи просто не проверили его личность и вписали в чужую карту.

Дело ограничилось служебной проверкой, поскольку тренер не находился за рулем и даже в случае положительного теста ему ничего не грозило. Но когда у Руслана Белоконного возник конфликт с руководством, то в его отношении возбудили дело по двум статьям, обвинив в фальсификации и превышении служебных полномочий. Его и двух сотрудников, которые возили с ним тренера на освидетельствование, обвинили в сговоре с целью подмены анализов.

Стоит отметить, что Руслан Белоконный является одним из лучших полицейских Урала. Ему удалось раскрыть ряд сложных дел. Самым известным его делом стало раскрытие убийства 16-летнего Чебыкина, на которое он потратил 7 лет, но все же нашел реальных похитителей и убийц.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

В Евпатории найден дрон с надписью «Лорак, спасибо за борт»

16-09-2023, 15:54

Парнем, забившим до смерти участника СВО РФ в Екатеринбурге, оказался контрактник

16-09-2023, 10:59

В Миассе троих мужчин расстреляли из автомата, привезенного с СВО РФ

11-09-2023, 15:29

Экс-бойца «Вагнера» и участника СВО РФ избили толпой и расстреляли в Батайске

5-09-2023, 10:59

«Mash»: сигнал «Режим» объявлялся в Ленобласти из-за неизвестного объекта в небе

4-09-2023, 13:34

В Москве ограбили народную артистку России Юлию Рутберг

3-09-2023, 09:19

МК: жительница Пскова перепутала атаку дронов с катанием байкеров под окнами

30-08-2023, 14:34

В Калужской области БПЛА попал в резервуар для хранения нефтепродуктов

30-08-2023, 08:04

Рогов сообщил, что ВС Украины ударили по администрации Энергодара

28-08-2023, 11:34

NEWS.RU узнало, какие факты указывают на гибель Пригожина

26-08-2023, 14:34

МК: Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин инсценировал смерть

24-08-2023, 16:39

Политолог РФ Перенджиев высказался о версии с двойником Пригожина в авиакатастрофе

24-08-2023, 15:39

«Такого здесь не видели давно». Что вытворяют школьники в поселке под Петербургом

24-08-2023, 11:19

Диггер показал на фото заполненный водой коллектор Неглинки во время ливня

24-08-2023, 11:04

«МК»: Очевидцы назвали обстоятельства крушения самолета Пригожина 23 августа

24-08-2023, 08:39

МК: Разрушенный БПЛА в Химках дом строили с участием топ-блогера

23-08-2023, 14:49

В Москве неизвестный поджег оборудование между железнодорожными станциями Киевского направления

21-08-2023, 10:09

Ушедший в «Вагнер» убийца-силовик вернулся с СВО и изнасиловал девушку

21-08-2023, 09:29

В Новороссийске горит грузовой терминал, площадь пожара достигла 1,3 тыс. кв.м

18-08-2023, 11:24

Сестра убитого в Екатеринбурге шестилетнего мальчика рассказала, что опекунша била всех детей

18-08-2023, 10:39

Возможно, Вам будет интересно

В Евпатории найден дрон с надписью «Лорак, спасибо за борт»

В Евпатории найден дрон с надписью «Лорак, спасибо за борт»

16-09-2023, 15:54

0

В Сети появилось фото с дроном, который упал в Евпатории, и на нем красуется надпись «Ани Лорак, спасибо за борт»....

Подробнее
24-летнего волгоградца вернули на СВО после ампутации пальцев

24-летнего волгоградца вернули на СВО после ампутации пальцев

16-09-2023, 12:14

0

Жительница Волжского Оксана Сердцева рассказала, что ее 24-летний сын Артем принял решение об участии в спецоперации на...

Подробнее
Экономист Остапкович заявил, что Россия не вышла из кризиса 2008 года

Экономист Остапкович заявил, что Россия не вышла из кризиса 2008 года

17-09-2023, 08:39

0

В России все еще сохраняется негативное влияние кризиса 2008 года, уверен директор центра конъюнктурных исследований...

Подробнее
Парнем, забившим до смерти участника СВО РФ в Екатеринбурге, оказался контрактник

Парнем, забившим до смерти участника СВО РФ в Екатеринбурге, оказался контрактник

16-09-2023, 10:59

0

В Екатеринбурге задержан мужчина, избивший до смерти участника «военной спецоперации» Дмитрия Терзя. Как сообщает...

Подробнее
Госучреждения в РФ на 11% сократили расходы на лекарства в 2023 году

Госучреждения в РФ на 11% сократили расходы на лекарства в 2023 году

17-09-2023, 10:44

0

В 2023 году затраты госучреждений на закупку лекарств существенно сократились. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на...

Подробнее
Сослуживцы рассказали о пилоте, угнавшем военный вертолет Ми-8 на Украину

Сослуживцы рассказали о пилоте, угнавшем военный вертолет Ми-8 на Украину

16-09-2023, 23:19

0

Журналисты поговорили с сослуживцами 28-летнего пилота ВС РФ Максима Кузьминова, перегнавшего вертолет Ми-8 в Украину....

Подробнее

Новости партнеров