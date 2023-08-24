NEWS.RU узнало, какие факты указывают на гибель Пригожина

О фактах, указывающих на гибель бизнесмена Евгения Пригожина, известного тем, что он основал ЧВК «Вагнер», пишет издание NEWS.RU.

Имя Евгения Пригожина указано в списке пассажиров потерпевшего крушение самолета Embraer Legacy в Тверской области 23 августа. Список был обнародован Росавиацией. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в ЧВК «Вагнер» подтвердили факт гибели Пригожина, а также командира ЧВК Дмитрия Уткина. Также о том, что Пригожин погиб, сказал и бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

В СМИ попала информация о том, что тело Пригожина доставлено в Тверское областное бюро судебно-медицинской экспертизы. Якобы его уже официально опознал один из командиров ЧВК «Вагнер». Главной приметой стало отсутствие фаланги пальца.

Напомним, 23 августа в Тверской области под селом Куженкино разбился бизнес-джет Embraer Legacy 600, на борту которого находились 10 человек, в том числе 3 члена экипажа. Местные жители рассказали, что слышали два сильных хлопка и видели, как от самолета отвалились крыло и стабилизатор, после чего он начал падать.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта УК РФ. Одной из причин может быть ошибка пилотирования. Не исключены технические неполадки и внешнее воздействие.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»