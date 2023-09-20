16-летний подросток задержан за попытку диверсии в Томской области

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Диверсионной деятельностью в РФ уже занимаются и подростки.
Так, 19 сентября в Томской области задержали подростка, который планировал устроить пожар на рельсах между станциями Томск-1 и Томск-2, пишет Газета.ру.
Молодой человек 2007 года рождения помещен под стражу. В Следственном комитете Томской области сообщили, что завели уголовное дело по факту покушения на совершение диверсии. Уточняется, что поджечь рельсы подростку помешали сотрудники полиции, которые задержали несовершеннолетнего. Теперь задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.
Подростка поместили под стражу. Он уже сообщил, что сам изготовил бутылку с зажигательной смесью. А подтолкнуло его к этому желание заработать. Ему неизвестные, которые связались с ним с помощью мессенджера, пообещали денежное вознаграждение.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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