В Калужской области БПЛА попал в резервуар для хранения нефтепродуктов

Сегодня, 08:04

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В Калужской области БПЛА попал в резервуар для хранения нефтепродуктов
Фото из открытых источников

Калужская область в ночь со вторника на среду, 30 августа, была в числе тех регионов России, которые оказались под атакой украинских беспилотных летательных аппаратов. Утром стало известно о том, что ВСУ применили два беспилотника. Как следует из заявления официальных властей, один дрон был сбит. Есть и «прилет» — но без серьезных последствий.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Телеграм-канале сообщил, что «произошло попадание БПЛА» в резервуар для хранения нефтепродуктов в Дзержинском районе. Глава региона утверждает, что он был пустой.

«В результате произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано», — написал губернатор, подчеркнув, что пострадавших нет.

Второй дрон был сбит в Сухиничском районе. В одном из домов выбиты стекла, на месте работают оперативные службы.

Минувшей ночью взрывы гремели в Пскове — там беспилотники противника атаковали местный аэродром. МЧС сообщало о возгорании двух самолетов ИЛ-76. ТАСС со ссылкой на собственный источник в оперативных службах — о четырех.

После массированной атаки местный аэропорт закрыт, все рейсы отменены до тех пор, пока не будет выяснен характер возможного повреждения взлетно-посадочной полосы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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