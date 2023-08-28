В Калужской области БПЛА попал в резервуар для хранения нефтепродуктов

Боец ЧВК «Вагнер» Бибер, которого Пригожин оставил в Артемовске, погиб
Боец ЧВК «Вагнер» с позывным Бибер, которого Евгений Пригожин оставил в Артемовске, погиб. Об этом сообщает...Подробнее
Калужская область в ночь со вторника на среду, 30 августа, была в числе тех регионов России, которые оказались под атакой украинских беспилотных летательных аппаратов. Утром стало известно о том, что ВСУ применили два беспилотника. Как следует из заявления официальных властей, один дрон был сбит. Есть и «прилет» — но без серьезных последствий.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Телеграм-канале сообщил, что «произошло попадание БПЛА» в резервуар для хранения нефтепродуктов в Дзержинском районе. Глава региона утверждает, что он был пустой.
«В результате произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано», — написал губернатор, подчеркнув, что пострадавших нет.
Второй дрон был сбит в Сухиничском районе. В одном из домов выбиты стекла, на месте работают оперативные службы.
Минувшей ночью взрывы гремели в Пскове — там беспилотники противника атаковали местный аэродром. МЧС сообщало о возгорании двух самолетов ИЛ-76. ТАСС со ссылкой на собственный источник в оперативных службах — о четырех.
После массированной атаки местный аэропорт закрыт, все рейсы отменены до тех пор, пока не будет выяснен характер возможного повреждения взлетно-посадочной полосы.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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