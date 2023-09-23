«Известия»: военному эксперту Константину Сивкову подложили под дверь голову свиньи

Под дверь квартиры, в которой проживает Константин Сивков — известный российский военный эксперт, обозреватель журнала «Военно-промышленный курьер», доктор военных наук — неизвестные подложили голову свиньи. Об инциденте со ссылкой на собственный источник сообщает газета «Известия».
Голову умерщвленной свиньи под дверью квартиры Сивкова увидели его соседи. Его не было дома, но они быстро с ним созвонились. Хозяин квартиры, узнав о случившемся, тут же примчался.
TГ-канал «Mash» сообщил, что свиную голову на порог подложили и Тимофею Сергейцеву, обозревателю МИА «Россия сегодня». Он, завидев ее, обратился с заявлением в полицию. Инцидент он склонен связывать со своими патриотическими взглядами.
Автор текста: Ольга Громова
Информационное агентство «Что происходит»