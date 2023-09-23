«Известия»: военному эксперту Константину Сивкову подложили под дверь голову свиньи

Под дверь квартиры, в которой проживает Константин Сивков — известный российский военный эксперт, обозреватель журнала «Военно-промышленный курьер», доктор военных наук — неизвестные подложили голову свиньи. Об инциденте со ссылкой на собственный источник сообщает газета «Известия» .

Голову умерщвленной свиньи под дверью квартиры Сивкова увидели его соседи. Его не было дома, но они быстро с ним созвонились. Хозяин квартиры, узнав о случившемся, тут же примчался.

TГ-канал «Mash» сообщил, что свиную голову на порог подложили и Тимофею Сергейцеву, обозревателю МИА «Россия сегодня». Он, завидев ее, обратился с заявлением в полицию. Инцидент он склонен связывать со своими патриотическими взглядами.

Автор текста: Ольга Громова

Информационное агентство «Что происходит»