У берегов Приморья зафиксирована массовая гибель рыбы

Сегодня в Приморском крае весь океанский берег устлан мертвыми тушками водных обитателей. Гражданин пос. Подъяпольское показал съемку видеокамеры. Здесь налицо видно, что рыба вся пропала.

Океанскими ресурсами заполнен берег и прибрежные воды до самого горизонта. Запись своего ролика пользователь разместил в Instagram-аккаунте «Новости Большого Камня». Голос за кадром в этом видео рассказывает, что в Приморье сегодня зацвели водоросли. Автор говорит, что сюда «необходимо пригласить экспертов из Москвы».

Можно воспринять это за шутку, однако здесь нет ничего смешного. Везде, куда видит глаз, вдоль морского побережья лежат мертвые морские обитатели, прямо россыпи из рыбы и других морепродуктов.

Какие виды рыб — непонятно, но точно можно определить, что среди них есть анчоус. Пока заявлений официальных лиц и комментариев администрации Приморья по факту массовой гибели рыбы не было.

Причина тем более загадочная и непонятная. О подобном происшествии ранее много писали СМИ всего мира. В итоге специалисты-биологи выдвинули версию, что наиболее вероятная причина загрязнения акватории Авачинского залива на Камчатке — природная.

Такое заявление сделали также в Следственном комитете. Официальный представитель СК Светлана Петренко пояснила, что проведенные биохимические экспертизы не выявили никаких признаков токсического отравления у граждан, контактировавших с водой залива. К тому же в исследованных пробах воды, почвы и морских гидробионтов эксперты не обнаружили тяжелых металлов.