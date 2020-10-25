5 человек погибли в ДТП с BMW X3 в Ивановской области

Вчера, 21:58

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5 человек погибли в ДТП с BMW X3 в Ивановской области

На автодороге в Ивановской области случилась авария, которая унесла жизни пятерых людей. ДТП произошло с машиной BMW X3. Происшествие было обнаружено проезжавшими мимо водителями транспортных средств ориентировочно около пяти часов утра на шоссе по направлению к Кохме.

Сейчас уже известна личность водителя — это гражданин Кохмы. В УМВД Ивановской области сообщили, что всего погибших пятеро. Это девушка 18 лет, молодой человек 21 год. Пока неизвестен возраст еще троих погибших.

Инспекторы ГАИ предполагают, что машина неслась на запредельной скорости. Водитель не мог проконтролировать скорость движения. Иномарка на полном ходу ударилась в бетонный столб, который установлен на обочине для фонарей ночного освещения. Был очень мощный удар.

Автомобиль обернуло, как фольгу, вокруг бетонной опоры. Одна пассажирка вылетела далеко из салона. Ее тело лежало за несколько метров от места дорожного происшествия. Водитель машины ездил без водительских прав. Его лишили права управлять транспортными средствами летом этого года.

Это рассказал представитель пресс-службы УМВД по региону Владислав Радостин. 
«Двадцатилетний парень, который сидел за рулем разбившегося BMW, получил водительское удостоверение год назад. Минувшим летом он был лишен права управления транспортным средством за отказ от прохождения освидетельствования на наличие в организме алкоголя», — отметил представитель полиции.

Он добавил, что автомобиль, на котором парень разбился, принадлежал его родителям.

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