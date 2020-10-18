Российский блогер Литвин показал на видео, как сжег Mercedes за 13 млн рублей

Сегодня, 19:41

Ольга Громова

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Российский блогер Литвин показал на видео, как сжег Mercedes за 13 млн рублей

Российский блогер Михаил Литвин сжег свой Mercedes GT63s стоимостью 13 миллионов рублей. Сам процесс он показал на видео.

Ролик, опубликованный на его YouTube-канале, заядлым автомобилистам, влюбленным в хорошие машины, лучше не смотреть - стоит поберечь свою нервную систему.

Ведь нельзя без содрогания смотреть, как «мэрин» выезжает в чисто поле, а его водитель берет в руки канистру с бензином и заботливо обливает горючим весь автомобиль. После этого Литвин отходит на безопасное для себя расстояние и поджигает машину.

"По-моему, идея — огонь! Вот и все", — написал он в подписи к видео.

Видимо, у блогера тоже не выдержали нервы - из-за частых поломок машины. Литвин признался, что купил машину в мае 2019 года. Однако ему достался Mercedes, где о пресловутом немецком качестве приходится только мечтать. Машина начала часто ломаться, из-за чего блогер ввязался в конфликт с официальным дилером.

«А ведь я просто просил починить мою Акулку», - написал Литвин.

На его канале в YouTube свыше 4,6 млн человек. В Instagram у него 11,2 млн подписчиков.

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