Mazda приостановила поставки модели Mazda3 в Россию

Сегодня, 18:44

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Mazda приостановила поставки модели Mazda3 в Россию

В Москве представитель компании Mazda сообщил российским СМИ, что  японская корпорация в настоящее время не поставляет моделей Mazda3 на автомобильный рынок Российской Федерации. Тому причина – утилизационный сбор на легковушки, сумма которого подскочила с 1 января 2020 года.

Информации о том, когда же японцы будут снова поставлять Mazda3, никто не дает. Автомобильные эксперты рассказали, что ОТТС на данную модификацию действительная по 2022 год. Не собирая эту машину на предприятии во Владивостоке, невозможно судить, будет ли возобновлена реализация в России.

Только сейчас стало известно, что Mazda3 отечественный авторынок  перестал получать в конце 2019 г. Это случилось еще до индексации утилизационного сбора, которая произошла в январе 2020-го. На всем протяжении нынешнего года дилеры занимались реализацией машин со склада образцов 2019 года выпуска.

В июле прошедшего года на автомобильных площадках российских рынков начались продажи 4 поколения Mazda3 с кузовом «хэтчбек». В том же году, в октябре, у дилеров появился и седан. Согласно данным АЕБ, за восемь месяцев 2020 года в России было продано 385 автомобилей Mazda3, при этом в сентябре – ни одного.

Несложные расчеты показывают, что дилеры российских площадок уже распродали все свои имеющиеся запасы и их остатки подошли к нулю. Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили Mazda, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».

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