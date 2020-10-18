Под Вологдой поезд насмерть сбил трех подростков

Сегодня, 23 октября, в Вологодской области правоохранители возбудили уголовное дело из-за получения травм, несовместимых с жизнью, 3-мя несовершеннолетними. Движущийся поезд унес жизни 15-летнего парня и 2-х 14-летних девочек.

Все они были сбиты поездом, следовавшим полным ходом, на путях перехода через рельсы станции Вохтога в Вологодской области. Такая информация сообщается Северо-Западным транспортным СУ СК РФ.

«Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Как рассказали следователи, поздно вечером вчера, 22 октября, из Вологодской области пришло сообщение о том, что на станции Вохтога поезд, следовавший по направлению Челябинск – Санкт-Петербург, на полном ходу травмировал троих подростков.

Как свидетельствуют показания очевидцев трагедии и предварительная информация следствия, группа детей переходила пути железной дороги. Школьники не рассчитали свои действия. Они слишком близко подошли к поезду, стремительно идущему без остановки на станции.

Невзирая на все действия машиниста, направленные на экстренное торможение и остановку локомотива, избежать столкновения с людьми не удалось. К месту происшествия отправилась следственно-оперативная группа.

В настоящее время следователи занимаются проверками жилищных условий погибших несовершеннолетних. Назначены всесторонние судебные экспертизы для определения причин и обстоятельств данного случая.