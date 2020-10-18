В Березовском районе парня отправили в колонию за связь с 13-летней девочкой

В Красноярске краевым судом была рассмотрена апелляция на приговор 23-летнему гражданину Березовского района. Парня осудили сразу за 3 совершенные преступления. Юридическим языком эти деяния трактуются как вступление в половую связь с лицом, достигшим 12-летнего, но не достигшим 14-летнего возраста.

Это случилось в 2018 году. В тот период ему было 21 год. Юноша полюбил девушку, и между ними произошла интимная близость. Молодой человек знал, что его возлюбленной всего 13 лет. Как сейчас они оба утверждают, все их действия проходили без насилия, по взаимному согласию.

Всего они этим занимались трижды. И эти три факта послужили парню тюремным заключением. Подсудимый полностью признал вину, выразил согласие с обвинением.

Приговор ему зачитали в особом порядке судебного производства, однако после его вынесения и виновник, и его адвокат выразили несогласие с приговором, назвав подобное наказание слишком суровым.

Суд апелляционной инстанции постановил, что судом района вынесен справедливый обвинительный приговор. Однако районный суд только квалифицировал мотивы осужденного лица, а вот смягчающие его вину обстоятельства не были учтены. А ведь парень на протяжении всего процесса активно способствовал раскрытию и расследованию своих преступлений.

Как результат – приговор молодому березовцу суд апелляционной инстанции частично изменил. Были учтены все обстоятельства, смягчающие вину молодого человека и уменьшено наказание. За свою «любовь вне закона» парень отправится в исправительную колонию общего режима на 4,5 года.