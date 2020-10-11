В Самарской области в детсаду ребенок поперхнулся конструктором и умер

В четверг, 15 октября, в одном из детских садов Борского района Самарской области произошла трагедия - умер 4-летний ребенок. Очевидцы предполагают, что мальчик поперхнулся деталью из детского конструктора, сообщает «Тольятти24».

Богатовский межрайонный следственный отдел управления Следкома по области приступил к проведению доследственной проверки, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства случившегося.

Тело ребенка отправили судмедэкспертам на исследование. По результатам экспертизы станет известна причина смерти воспитанника детского сада.