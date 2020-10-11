Помощница прокурора оттаскала за волосы российскую пенсионерку

В Самаре помощник прокурора оттаскала за волосы пенсионерку за то, что она сделала замечание ее ребенку.

Об этом инциденте сообщил Telegram-канал LIFE SHOT, передает Лента.Ру .

Произошедшее попало на видео. Женщина схватила за волосы пенсионерку в момент, когда та держала ее сына за майку у горла. Помощник прокурора оттянула пожилую женщину от своего ребенка. Разнял женщин оказавшийся рядом мужчина.

Как оказалось, пожилая женщина схватила за шиворот ребенка из-за того, что он стрелял из игрушечного пистолета пульками. Пенсионерка не только сделала ему замечание, но и отобрала у него игрушку.

Стоит отметить, что после этого инцидента пенсионерке понадобилась помощь медиков. В больнице врачи засвидетельствовали следы от побоев.

По данной ситуации проводится проверка сотрудниками правоохранительных органов. Помощнице прокурора грози увольнение.