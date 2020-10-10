Во Владивостоке найден мертвым командир боевого корабля ТОФ

Сегодня во Владивостоке произошло чрезвычайное происшествие с военнослужащим Тихоокеанского флота. Командир боевого корабля Тихоокеанского флота был найден без признаков жизни. Безжизненное тело офицера обнаружено в собственной квартире. Причины и обстоятельства, которые привели к трагедии, пока никем не сообщаются. Данное событие РИА Новости подтвердили в штабе ТОФ. Местное издание Vl.ru со ссылкой на источник в штабе флота сообщило, что сослуживцы нашли тело своего 33-летнего командира боевого корабля ТОФ.

По данным источника, офицер покончил с собой. Информационные каналы сообщают о том, что корабль, бывший ранее под началом данного командира, в настоящий момент стоит на якоре в бухте Улисс.

«В штабе Тихоокеанского флота факт смерти также подтвердили, отметив, что следователи проводят идентификацию», — сообщил РИА Новости представитель ТОФ.

В понедельник местное СМИ vl.ru сообщило о том, что сотрудники военного следственного комитета проводят проверку по факту обнаружения тела командира одного из надводных кораблей в бухте Улисс.