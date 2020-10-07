В США молодожены погибли в авиакатастрофе после медового месяца

5 октября в штате Колорадо (США) произошла трагедия. Там в авиакатастрофе через четыре дня после свадьбы погибла супружеская пара, жители штата Флорида.

Как сообщил шериф округа Сан-Мигель, молодожены - 30-летний Костас Джон Сивиллис и 33-летняя Линдси Вогеляр погибли по пути с медового месяца, который они провели в городе Теллерайд. Супруги возвращались домой на легкомоторном самолете.

Как выяснилось, летательный аппарат через 15 минут после взлета начал резко снижаться. Супруги скончались на месте катастрофы из-за полученных травм.

Пара работала в авиаиндустрии. Сивиллис был пилотом и инструктором в компании United Airlines. А его супруга Линдси — стюардессой.

Родственники погибших рассказали, что Линдси была очень веселым и энергичным человеком, а Костас часто помогал людям почувствовать себя особенными, пишет lenta.ru .

Сейчас в национальном совете по безопасности на транспорте США устанавливают обстоятельства авиакатастрофы.