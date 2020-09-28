В Киеве убита сотрудница посольства США

В Киеве неизвестные избили сотрудницу американского посольства. От полученных травм женщина скончалась в одной из больниц столицы Украины.

По данным национальной полиции, сотрудницу диппредставительства США с травмой головы нашли прохожие. Она лежала на улице Толбухина в лесопарковой зоне близ железнодорожных путей без сознания.

Люди вызвали скорую и полицию. Женщину доставили в больницу, но там она умерла. Среди ее личных вещей правоохранители обнаружили удостоверение сотрудника посольства США на ее имя.

В полиции Киева журналистов уведомили, что к совершению преступления может быть причастен темноволосый мужчина - очень высокого роста, около 200 см.