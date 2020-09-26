Площадь пожаров в Воронежской области превысила 200 га. Сейчас стоит вопрос в регионе о привлечении к тушению пожара авиации.

За несколько дней площадь, которая охвачена пожарами выросла с 100 га до более 200 га. Два пожара, которые свирепствовали в Рамонском районе на площади 75 га потушены, однако пожар в Борисоглебском районе на площади 130 га еще полыхает. Эту информацию предоставил журналистам в понедельник 28 сентября руководитель пресс-службы Главного управления МЧС Сергей Хренов.

"Пожар в Борисоглебске не локализован, горение продолжается, группировка работает, площадь пожара составляет примерно 130 га, но угрозы населенным пунктам нет",- отчитался Хренов.

Также от сообщил, что локализованы пожары в Рамонском районе, на площади 25 га у поселка Новоподклетное и у села Медовка - на площади 50 га.

Помощник главы Борисоглебского района Мария Макаренко рассказала, что возгорание зафиксировали вблизи города Борисоглебска в сосновом лесу, который находится рядом с частным сектором. Она также заверила, что угрозы для живущего там населения нет. Однако в качестве меры безопасности автобусы для эвакуации были подготовлены.

К тушению пожаров привлечен вертолет Ми-8, к нему планируется добавить, по словам Хренова, еще один вертолет Ми-8 и самолет Бе-200.

Воронежским пожарным оказывают помощь их коллеги из Липецкого и Тульского управлений МЧС по регионам. На сегодняшний день в тушении пожаров принимают участие 306 человек и задействовано 98 единиц техники.