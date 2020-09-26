Площадь пожаров в Воронежской области превысила 200 га

Сегодня, 18:00

Сергей Нилов

0

Image 16+
Площадь пожаров в Воронежской области превысила 200 га

Площадь пожаров в Воронежской области превысила 200 га. Сейчас стоит вопрос в регионе о привлечении к тушению пожара авиации.

За несколько дней площадь, которая охвачена пожарами выросла с 100 га до более 200 га. Два пожара, которые свирепствовали в Рамонском районе на площади 75 га потушены, однако пожар в Борисоглебском районе на площади 130 га еще полыхает. Эту информацию предоставил журналистам в понедельник 28 сентября руководитель пресс-службы Главного управления МЧС Сергей Хренов.

"Пожар в Борисоглебске не локализован, горение продолжается, группировка работает, площадь пожара составляет примерно 130 га, но угрозы населенным пунктам нет",- отчитался Хренов.

Также от сообщил, что локализованы пожары в Рамонском районе, на площади 25 га у поселка Новоподклетное и у села Медовка - на площади 50 га.

Помощник главы Борисоглебского района Мария Макаренко рассказала, что возгорание зафиксировали вблизи города Борисоглебска в сосновом лесу, который находится рядом с частным сектором. Она также заверила, что угрозы для живущего там населения нет. Однако в качестве меры безопасности автобусы для эвакуации были подготовлены.

К тушению пожаров привлечен вертолет Ми-8, к нему планируется добавить, по словам Хренова, еще один вертолет Ми-8 и самолет Бе-200.

Воронежским пожарным оказывают помощь их коллеги из Липецкого и Тульского управлений МЧС по регионам. На сегодняшний день в тушении пожаров принимают участие 306 человек и задействовано 98 единиц техники.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Таганроге задержан мужчина с самодельным взрывным устройством

Вчера, 08:38

В Красногорске мужчина открыл огонь из окна жилого дома

26-09-2020, 22:35

В Санкт-Петербурге при странных обстоятельствах парень выпал из окна

26-09-2020, 20:40

Под Харьковом разбился военный самолет Ан-26: 25 погибших

26-09-2020, 07:38

90-летнюю жительницу Урала задержали за торговлю героином

25-09-2020, 19:20

Племянник Эскобара нашел тайник знаменитого наркобарона

25-09-2020, 18:22

В Ростовской области на ходу загорелся школьный автобус с детьми

25-09-2020, 16:44

60-летнюю жительницу Подмосковья будут судить за удар по лицу полицейского в Псковской области

25-09-2020, 15:26

В Воронеже мужчину задержали за жестокое избиение жены

25-09-2020, 10:16

После 23 лет рабства в Польше россиянин обрел свободу

24-09-2020, 22:17

В колонии в Приморском крае нашли арбалетную стрелу с наркотиками

24-09-2020, 12:01

Жительницу Петербурга отказались обслуживать в пекарне из-за кормления грудью

24-09-2020, 11:09

В Саратовской области учительница веником выгнала ученика из класса

23-09-2020, 21:18

Туристка, загоравшая на могиле, возмутила жителей Сочи

23-09-2020, 20:40

В Волгограде супруги регулярно насиловали своих маленьких детей

23-09-2020, 20:30

Разбившийся под Тверью Су-30 по ошибки сбил другой самолет

23-09-2020, 14:10

В Дагестане шесть заключенных сбежали из колонии

23-09-2020, 13:19

На Урале 16-летняя восьмиклассница избивает младшеклассников

22-09-2020, 22:35

В Петербурге 20-летнюю девушку похитили для принуждения к женитьбе

22-09-2020, 13:40

В Красноярском крае силовики задержали главу общины Виссариона

22-09-2020, 09:28

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров