В Таганроге задержан мужчина с самодельным взрывным устройством

В Таганроге задержан и отправлен под стражу местный житель, в домовладении которого правоохранители самодельное взрывное устройство.

Мужчина проживает в частном доме, расположенном в переулке Артиллерийском.

Самодельное взрывное устройство, которое у него обнаружили и изъяли полицейские, было с пультом управления, сообщает ruffnews.ru.

Оно передано для проведения экспертизу. Владелец взрывного устройства задержан. Сейчас он в изоляторе временного содержания.

Полицейские в отношении него возбудили уголовное дело. Проводится расследование.



