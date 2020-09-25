В Таганроге задержан мужчина с самодельным взрывным устройством

В Таганроге задержан и отправлен под стражу местный житель, в домовладении которого правоохранители самодельное взрывное устройство.
Мужчина проживает в частном доме, расположенном в переулке Артиллерийском.
Самодельное взрывное устройство, которое у него обнаружили и изъяли полицейские, было с пультом управления, сообщает ruffnews.ru.
Оно передано для проведения экспертизу. Владелец взрывного устройства задержан. Сейчас он в изоляторе временного содержания.
Полицейские в отношении него возбудили уголовное дело. Проводится расследование.
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