В Таганроге задержан мужчина с самодельным взрывным устройством

Сегодня, 08:38

Ольга Громова

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В Таганроге задержан мужчина с самодельным взрывным устройством

В Таганроге задержан и отправлен под стражу местный житель, в домовладении которого правоохранители самодельное взрывное устройство.

Мужчина проживает в частном доме, расположенном в переулке Артиллерийском.

Самодельное взрывное устройство, которое у него обнаружили и изъяли полицейские, было с пультом управления, сообщает ruffnews.ru.

Оно передано для проведения экспертизу. Владелец взрывного устройства задержан. Сейчас он в изоляторе временного содержания.

Полицейские в отношении него возбудили уголовное дело. Проводится расследование.


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