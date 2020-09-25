В Красногорске мужчина открыл огонь из окна жилого дома

Вчера, 22:35

Ольга Громова

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В Красногорске мужчина открыл огонь из окна жилого дома

В подмосковном Красногорске задержан мужчина, который устроил стрельбу - открыл огонь прямо из окна жилого дома.

Telegram-канал Mash сообщил, что инцидент произошел на улице Южный бульвар. Мужчина, который был вооружен автоматом, огонь вел с 15-ого этажа.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Соседи вовремя сориентировались и вызвали полицию. 

Подозреваемый был задержан.

Предварительно стало известно, что красногорец стрелял из охолощенного автомата Калашникова.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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