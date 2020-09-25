В Красногорске мужчина открыл огонь из окна жилого дома

В подмосковном Красногорске задержан мужчина, который устроил стрельбу - открыл огонь прямо из окна жилого дома.
Telegram-канал Mash сообщил, что инцидент произошел на улице Южный бульвар. Мужчина, который был вооружен автоматом, огонь вел с 15-ого этажа.
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Соседи вовремя сориентировались и вызвали полицию.
Подозреваемый был задержан.
Предварительно стало известно, что красногорец стрелял из охолощенного автомата Калашникова.
Обстоятельства случившегося выясняются.
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