В Красногорске мужчина открыл огонь из окна жилого дома

В подмосковном Красногорске задержан мужчина, который устроил стрельбу - открыл огонь прямо из окна жилого дома.

Telegram-канал Mash сообщил, что инцидент произошел на улице Южный бульвар. Мужчина, который был вооружен автоматом, огонь вел с 15-ого этажа.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Соседи вовремя сориентировались и вызвали полицию.

Подозреваемый был задержан.

Предварительно стало известно, что красногорец стрелял из охолощенного автомата Калашникова.

Обстоятельства случившегося выясняются.