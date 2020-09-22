В Саратовской области учительница веником выгнала ученика из класса

В школе №5 города Вольска (Саратовская область) случился скандал, сообщает издание «Вольск.ру». Там во время урока биологии учительница позволила себе выгнать ученика из класса с помощью веника.

В сети появилось видео, которое демонстрирует, как педагог веником выгоняет парня с урока. Он уходил под дружный хохот одноклассников. Одна из девочек насмешливо выкрикнула: «Он уходит гордым». Однако ролик вскоре по просьбе автора был удален.

Издание поясняет, что на этом настояли родители школьников - дети по отношению к учительнице на том уроке вели себя некрасиво. Поэтому педагог не выдержала и сорвалась.

Местный юрист считает, что как бы дети себя не вели, это не повод выгонять ученика, схватившись за веник. Учитель все же должен придерживаться определенных рамок.