На Урале пьяный водитель Volkswagen насмерть сбил 15-летнюю девочку и скрылся

В городе Волчанске Свердловской области вечер субботы стал трагическим - там по вине пьяного водителя погибла 15-летняя школьница.

ДТП случилось в 21.30, когда на улице было темно. Близ дома №8 по улице Максима Горького водитель автомобиля Volkswagen Touareg сбил юную девочку. Она шла по краю проезжей части в попутном направлении.

Мужчина, как оказалось, был подшофе и во время движения не выбрал безопасную скорость.

Ученица, которую он сбил, от полученных травм скончалась.

А водитель после аварии поспешил скрыться с места происшествия, но уже спустя полчаса был задержан. Оказалось, что он признанный лихач - на его счету 44 административных дела за нарушение ПДД. Большая часть из них - за превышение скорости.