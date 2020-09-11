Пациентка петербургской больницы погибла под окнами палаты

Сегодня, 10:33

Ольга Громова

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Пациентка петербургской больницы погибла под окнами палаты

Пациентка петербургской больницы №15, нуждающаяся в кислородотерапии, погибла под окнами своей палаты. У женщины было тяжелое заболевание легких и коронавирус, сообщила «Фонтанка», ссылаясь на рассказ родственницы умершей.

63-летняя женщина выпала из окна больницы на Авангардной улицы. Пациентка разбилась, хотя ее соседка по палате, как утверждает сестра погибшей, громко звала на помощь, пытаясь предотвратить несчастье. Медперсонал ее якобы долго не слышал.

О случившемся несчастье ранним утром сестре погибшей сообщили работники хирургического отделения.

Пациентку в больницу доставили в минувший вторник, восьмого сентября. Из-за поражения легких она не могла дышать самостоятельно, нуждалась в кислородотерапии. Ей сделали тест на коронавирусную инфекцию, он оказался положительным - об этом поставили отметку в карточке больной, но уведомить об этом родственников нужным не посчитали.

В Комздраве сообщили, что информация о звавшей врачей соседке не подтвердилась, а все ответственные сотрудники находились на своих местах.

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