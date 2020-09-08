16-летняя москвичка обвинила таксиста в изнасиловании

16-летняя девушка, жительница Москвы, обратилась в правоохранительные органы с заявлением об изнасиловании. Она уверяет, что минувшим вечером взяла такси, водитель которого над ней и надругался. Причем, по сообщению РЕН ТВ, прямо в салоне автомобиля.

Юная москвичка вечером в пятницу возвращалась домой из аквапарка. Чтобы обезопасить себя, она решила ехать не на общественным транспортом, а на такси. Однако приехавший водитель надругался над ней. Девушка рассказала обо всем матери, а та настояла на обращении в полицию.

Нынче по факту произошедшего проводится проверка.