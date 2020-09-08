Под Гатчиной под колесами товарного поезда погиб 10-летний велосипедист

В Волосовском районе Ленинградской области под колесами товарного поезда погиб десятилетний ребенок. Трагедия произошла в минувшую пятницу, 11 сентября.

В 15:24 на железнодорожном переезде на 86 километре перегона между Гатчиной и Веймаром школьник на велосипеде попал под колеса «товарняка».

Ребенок начал переезжать железнодорожные пути, когда последний вагон одного поезда проехал. Вот только ребенок не знал, что двигались не один, а два состава.

Только один проехал, во встречном направлении пошел другой. Локомотив сбил выскочившего на пути юного велосипедиста, так как его 48-летний машинист просто физически не смог остановить состав.

Ребенок скончался прямо на месте происшествия.







