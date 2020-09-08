 У отца Марии Певчих мог быть доступ к отравляющим веществам

Сегодня, 18:12

Наталья Жданова

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 У отца Марии Певчих мог быть доступ к отравляющим веществам

Возможная отравительница Алексея Навального Мария Певчих могла получить отравляющее вещество от своего отца. Константин Эдуардович Певчих руководит научными производствами и владеет лабораторией.

Утром, 11 сентября, полицейские Сибирского федерального округа сообщили, что Мария Певчих остается единственной из шести человек, кто сопровождал блогера в командировке, но так и не дал показания. В ведомстве уточнили, что девушка покинула территорию Российской Федерации на самолете, доставившем Навального в ФРГ.

Журналисты предполагают, что Певчих может быть причастна к отравлению Навального, на основании данных, представленных неназванным источником, знакомым с ситуацией. Издание «Pravda.ru» отмечало, что девушка, проживающая последние годы в Великобритании, передавала блогеру закрытую информацию. Навального и Певчих связывали тесные отношения. Вплоть до того, что они проводили ночи в гостиничном номере наедине.

Отметим, что Певчих не было с Навальным в самолете при перелете из Томска в Москву. Зато в Германию они с Навальным уже полетели вместе – на самолете, куда не пустили даже его жену. Вскоре Марию Певчих и Юлию Навальную заметили вместе в Берлине.

Первоначально немецкие специалисты сделали вывод, что отравляющее вещество нанесли на нижнее белье Навального. Мария Певчих имела доступ к одежде блогера во время сибирской командировки. Помимо этого, она могла передать иностранным экспертам бутылку со следами яда, которая начала фигурировать в этой истории позднее.

То, что отец Марии Певчих имеет доступ к вирусам и химическим веществам, также подтверждает версию о возможной причастности девушки к отравлению Алексея Навального.

Компания ООО «Фотисс», возглавляемая Константином Певчих, не привлекает внимания в силу недавнего открытия и отсутствия конкретных данных о работе организации. Однако его ООО «НИОБИС» занимается выращиванием вирусов в культурах клеток.

Компании зарегистрированы по одному адресу. На улице Витренко в городе Москва.

Константин Певчих, вероятно, имеет широкий круг знакомых в научном сообществе. Он занимается разработками в сфере биокибернетики, а значит, имеет познания о биологии человека. Певчих могла иметь доступ к химическим реагентам, бактериям и вирусам.

До сих пор неизвестно, обращалась ли Мария Певчих к своему отцу. Однако у правоохранительных органов могут возникнуть к ней дополнительные вопросы. Вещества, которые она могла получить от Константина Певчих, могли быть использованы при покушении на жизнь Алексея Навального.

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 У отца Марии Певчих мог быть доступ к отравляющим веществам

Сегодня, 18:12

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