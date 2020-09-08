Петербуржец убил родных за то, что они рассказали жене о его малолетней возлюбленной

В Новгородской области 51-летний мужчина расстрелял своих родных за то, что они не стали держать язык за зубами и рассказали его супруге о наличии несовершеннолетней возлюбленной.

По информации «МК», преступление было совершено в деревне Речки, куда переехал житель Петербурга. Жена его захотела остаться в городе и к мужу наведывалась изредка. За мужчиной присматривали соседи и родня.

В селе он познакомился с несовершеннолетней девушкой. Она рассказала петербуржцу, что когда-то ее изнасиловали. Он проникся несчастьем девушки, помог найти виновника и сдать стражам порядка. Во время общения с девушкой он влюбился, и намерения у него якобы были серьезные.

В селе этого было не скрыть. Двоюродная сестра мужчины и ее муж решили рассказать о романе жене. Она тут же связалась с мужем, грянул скандал.

Мужчина после этого употребил алкоголь, взял ружье и расстрелял родственников.

Он задержан, возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.